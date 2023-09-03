Düzce'de Otomobil Çarpışması: Bir Kişi Yaralandı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-100 kara yolu Melen mevkiinde meydana geldi. Sakarya'dan Düzce istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 81 ACR 060 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde bulunan A.D. idaresindeki 34 HOE 81 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 81 ACR 060 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan F.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrasında bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasını cama çarparak yaralanan F.Ç'yi ambulansa alıp Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. - DÜZCE