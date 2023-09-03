Düzce'de Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurbanu Y. idaresindeki 06 BIV 822 plakalı otomobil ile Namık Kemal Sokak'tan caddeye çıkmaya çalışan Turgut A. idaresindeki yabancı plakalı Jaguar marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, Nurbanu Y. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ümühan Y. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - DÜZCE