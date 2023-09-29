Düzce'de oto kurtarıcının rampasından çıkan motosiklet sürücüsü savruldu. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bolu'dan Düzce istikametinde maddi hasarlı kaza meydana geldi. H.I. idaresindeki 81 BA 272 plakalı çekici, bölgede arıza yapan 81 KB 317 plakalı aracı çekiciye yüklediği esnada, aynı güzergahta seyir halinde olan F.İ. idaresindeki 81 BR 241 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çekicinin üzerine çıkıp arızalanan araca ve çekiciye çarpması sonucunda savruldu. Motosiklet sürücüsü F.İ. yaralanırken, kaza bölgede ki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - DÜZCE