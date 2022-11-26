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Düzce'de okullar tatil mi? Düzce'de bu hafta okul var mı, okullar ne zaman açılacak?

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Düzce'de okullar tatil mi? Düzce'de bu hafta okul var mı, okullar ne zaman açılacak?

Son dakika: Geçtiğimiz günlerde 5.9'luk depremle sarsılan Düzce'de eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi. Bunun ardından okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, Düzce'de okullar tatil mi? Düzce'de bu hafta okul var mı, okullar ne zaman açılacak?

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Düzce'de meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem sonrası okullar üst üste iki gün tatil edilmişti. İlde artçı depreler devam ederken okullarından uzak kalan binlerce öğrenci ise 'Bugün Düzce'de okul yok mu, okullar tatil mi?' sorularını yöneltiyor. Düzce'de okullar tatil mi? Düzce'de bu hafta okul var mı, okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde...

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

23 Kasım'da saat 04.08'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve İstanbul dahil birçok ilçede hissedilen 5.9'luk depremin ardından eğitim ve öğretime birkaç gün ara verilmişti. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ilde, okullar bir hafta daha tatil edildi.

DÜZCE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

93 vatandaşımızın yaralandığı deprem sonrası artçı sarsıntıların devam ettiği Düzce ile ilgili kararı duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullar 5 Aralık'ta eğitime başlayacak" dedi.

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Deprem Tatil Düzce Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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