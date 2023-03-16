Bugün meydana gelen deprem nedeniyle Bolu'da yarın okullar tatil ilan edilmişti. Bunun ardından Bolu'nun komşu illerinden olan Düzce'de de okullar tatil olacak mı öğrenciler merak etmişti. Peki, Düzce'de okullar tatil mi? 17 Mart Düzce'de yarın okullar tatil mi olacak? 17 Mart Cuma günü okullar hangi illerde tatil? İşte detaylar...

Bolu'da bugün 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından okullara 1 gün ara verildi. Yarın Bolu'da okullar tatil olacak. Peki, Düzce'de okullar tatil mi? 17 Mart Düzce'de yarın okullar tatil mi olacak? 17 Mart Cuma günü okullar hangi illerde tatil? İşte ayrıntılar...

BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu Valiliği, "İlimizde bugün yaşanan 4.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 17.03.2023 Cuma günü bir (1) gün süreyle eğitim - öğretime ara verilmiştir. Ayrıca Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna duyurulur." açıklamasını yaptı.

DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu'daki depremin ardından Bolu Valiliği 17 Mart Cuma günü (yarın) okulların 1 gün tatil ilan edileceğini duyurmuştu. Bunun ardından Düzce'de okullar tatil mi merak edildi. Düzce'de okullar tatil mi henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

BOLU'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul dahil olmak üzere çevre illerde de hissedildi.