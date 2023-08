Düzce'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

DÜZCE'de, otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Aytaç Can (25), ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ruhi Kurnaz Bulvarı'nda meydana geldi. Olimpiyat Kavşağı'ndan Karahacı Musa Mahallesi yönüne giden Aytaç Can yönetimindeki 81 ACT 368 plakalı motosiklet, aynı yöne giden Ahmet Çalışkan idaresindeki 54 HU 863 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, devrilen motosikletten yola savrulup sürüklenen sürücü Aytaç Can, yaralandı. Otomobil ise bir bahçeye girerek durabildi. Aytaç Can, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Can'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.