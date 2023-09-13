Düzce'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

DÜZCE'de, hatalı sollama yapıp otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 karayolu Öztürkler Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Mehmet Biltaş yönetimindeki 81 ADE 938 plakalı motosiklet, iddiaya göre, aynı yönde ilerleyen Utku Sancaktar'ın kullandığı 06 AY 1967 plakalı otomobilin sağından geçmek istedi. Bu sırada otomobile çarpan motosiklet savrularak yol kenarında bulunan simit tezgahına çarparak altına girdi. Motosikletin sürücüsü Mehmet Biltaş ile arkasındaki Berkay Gündoğdu yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.