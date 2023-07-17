Düzce'de Konut Satışı Yüzde 50 Azaldı

Düzce'de konut satışı Haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 50 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı Haziran ayında Düzce ilinde 491 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, 2022 yılı Haziran ayında gerçekleşen 985 konut satışına göre yüzde 50 azaldığını gösteriyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de konut satışı Haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 50 azaldı.

Düzce'de konut satışı ciddi oranda düştü. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2023 yılı Haziran ayında Düzce ilinde 491 konut satışı gerçekleşti. Yine kurumun verilerine göre 2022 yılı Haziran ayında konut satışı

985 ildi. Verilere göre konut satışının yüzde 50 azaldığı görüldü. - DÜZCE