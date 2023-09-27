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Düzce'de Kiracısının İşlettiği Pastanenin Önüne Kum Döken İş Yeri Sahibine 30 Bin Lira Cezası

Düzce'de bir pastanenin önüne kum döken iş yeri sahibine belediye tarafından 30 bin lira ceza kesildi. İş yerinin kiracısını çıkartmak için böyle bir yol izleyen mülk sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı.