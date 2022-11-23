Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğüne deprem meydana geldi. Deprem birçok ilden hissedildi ve korku yaşattı. Deprem sonrası hamile ve engelli kamu çalışanları hakkında açıklama geldi. Peki, Düzce'de kamu çalışanları izinli mi, tatil mi?

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Sabahın erken saatlerinde Düzce merkezli yaşanan deprem sonrası kamu çalışanlarına izin olup olmadığı konusu da araştırılmaya başlandı. Hamile ve engelli vatandaşlar için açıklama yetkililer tarafından yapıldı. Bilindiği üzere okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirilmişti. Peki, Düzce'de kamu çalışanları izinli mi, tatil mi? İşte detaylar haberimizde...

DÜZCE'DE HAMİLE VE ENGELLİ KAMU ÇALIŞANLARI TATİL Mİ?

Düzce'de tüm eğitim kurumlarında okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da 1 gün izinli olacağı belirtildi.

DÜZCE DEPREMİ SONRASINDA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Afad'ın aktardığı bilgiye göre 23 Kasım tarihinde Düzce merkezli bir deprem meydana geldi. 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 1'i ağır 35 kişi yaralandı. Binalarda çeşitli hasarlar meydana gelirken sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere Sakarya, Bolu, Ankara, Kocaeli gibi birçok çevre ilden de hissedildi. Vatandaşların sokağa dökülmesinin ardından açıklama yapan Düzce ve Sakarya Valilikleri, eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.