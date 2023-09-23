Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı. Kaza yapan otomobilde bulunan 2 çocuk korkunca polis ekipleri tarafından çocuklara çikolata ve su ile sakinleştirildi.

Düzce'de iki otomobil çarpıştı: Polis kazada korkan çocukları çikolata ve su ile sakinleştirildi

DÜZCE - Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı. Kaza yapan otomobilde bulunan 2 çocuk korkunca polis ekipleri tarafından çocuklara çikolata ve su ile sakinleştirildi.

Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde P.G.B idaresindeki 06 DAJ 607 plakalı otomobil ile C.Ç.Ç. idaresindeki 34 CUF 036 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araç içerisindeki iki çocuk korktu. Çocukları olay yerine gelen Bölge trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sakinleştirdi. Ekipler, çocuklara çikolata ve su vererek korkularını atlatmalarını sağlamaya çalıştı.