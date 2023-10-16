Düzce'de Hafriyat Kamyonu Kazası: 5 Araç Hasar Gördü

Düzce'de park halindeki araçların üzerine devrilen hafriyat kamyonu, 5 aracın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

DÜZCE'de 2 otomobile çarptıktan sonra park halindeki 3 aracın üzerine devrilen hafriyat kamyonunun şoförü Yalçın Atasever, yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Düzce Üniversitesi'nin fen-edebiyat ve işletme fakültelerinin önünde meydana geldi. Doğal gaz hattı çalışmalarında kullanılan Yalçın Atasever idaresindeki 81 DJ 275 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu, şoförün geri manevra yaptığı sırada park halindeki 2 otomobile çarptı. Kontrolden çıkan kamyon, daha sonra park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Toplamda 5 otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada, kamyon şoförü hafif yaralandı. Yaralı şoför, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hasar gören araçlar, çekicilerle bölgeden kaldırıldı.