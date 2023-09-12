Düzce'de geri manevra kazası: Otomobil inşaat temeline girdi
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde geri manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince, otomobil inşaat temeline girdi. Kaza sonucunda otomobil çıkartıldı.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde geri manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince, otomobil inşaat temeline girdi.
Kaza, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Sarayyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; A.D.'nin kullandığı 41 AJJ 143 plakalı Audi marka otomobil geri manevra yaparken yoldan çıkarak, yol kenarında bulunan inşaat temeline girdi. Otomobil, bulunduğu yerden Kaynaşlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince çıkartıldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil