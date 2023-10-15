Aslen Giresunlu olan 31 yaşındaki 2 çocuk annesi Esra Küçük, Düzce'de evinin süt ihtiyacını karşılamak için aldığı inekle hayvancılığa başladı. Devlet desteğiyle hayvan sayısını artıran Küçük, 3 yılda 70 hayvana sahip bir çiftlik kurdu ve günlük 475-550 litre süt elde ediyor. Küçük, hayvanlarına olan sevgisiyle işini büyütmeyi hedefliyor.

Düzce'de evinin süt ihtiyacını karşılamak için aldığı inekle hayvancılığa adım atan Esra Küçük, devlet desteğiyle hayvan sayısını 3 yılda 70'e çıkartarak çiftlik sahibi oldu.

Aslen Giresunlu olan 31 yaşındaki 2 çocuk annesi Küçük, 7 yıl önce eşinin işi nedeniyle Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık köyüne yerleşti.

Küçük, burada kurdukları küçük ahırda evinin süt ihtiyacını karşılamak için inek beslemeye başladı.

Zamanla hayvancılığı seven Küçük, Tarım ve Orman Bakanlığından kredi desteği alarak hayvan sayısını artırıp ahırını çiftliğe dönüştürdü.

Küçük, 3 yılda sayısını 70'e çıkardığı hayvanlarından günlük 475-550 litre süt elde ediyor.

Eşi ve çocuklarının da desteğini alan Küçük'e, Bakanlık tarafından "Hastalıktan Ari İşletme Belgesi" verildi.

"Hayvanlarımla bağım o kadar sıkı ki onlarsız yapamıyorum"

Esra Küçük, AA muhabirine, daha önce hayvancılığa ilgisinin olmadığını söyledi.

Köye yerleşmelerinin ardından aldıkları inekle hayvancılığa başladığını dile getiren Küçük, devlet desteğiyle çiftlik kurduğunu ve zamanla hayvan sayısını 70'e çıkardığını kaydetti.

Küçük, hayvanlarına anne şefkatiyle yaklaştığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Kadınlara bu iş çok zor geliyor ama seven, isteyen yapsın. İçinde hayvan sevgisi olan herkes bence bu işi yapmalı. İneklerimiz doğum yaptığında o kadar mutlu oluyor ki.... Bunları görünce insanın içine öyle bir sevgi geliyor, 'Yapamam.' diyemiyorsun. Bu işi, her kadın yapabilir, yeter ki istesin. Hayvanlarımı çok seviyorum. Çocuğumun birinin okulda bir toplantısı olsa 2 saat ayrı kalsam, eşim bakıyor. Hemen eve dönüp onların durumunu merak edip soruyorum. Hayvanlarımla bağım o kadar sıkı ki onlarsız yapamıyorum."

İşini kurup büyütmesinde devlet desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Küçük, "Devletimizden Allah razı olsun. Kredi ve desteklerle işletmemi daha modern hale getirmek istiyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu da olur. Bir inekle çıktım yola. O zamanlar ailecek maddi gücümüz de yoktu ama işimizi devlet desteğiyle büyüttük. İnşallah da daha da büyütürüz." diye konuştu.