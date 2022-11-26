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Düzce'de deprem oldu mu? Bu Gece Düzce'de deprem mi oldu? Şimdi Düzce'de deprem mi oldu? 26 Kasım Cumartesi Son Dakika!

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Düzce'de deprem oldu mu? Bu Gece Düzce'de deprem mi oldu? Şimdi Düzce'de deprem mi oldu? 26 Kasım Cumartesi Son Dakika!

26 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde Düzce merkezli yaşanan depremin ardından vatandaşlar, anlık deprem verilerini merak ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre şimdi deprem mi oldu? Düzce'de deprem oldu mu? Bu Gece Düzce'de deprem mi oldu? Şimdi Düzce'de deprem mi oldu? 26 Kasım Cumartesi Son Dakika! Detayları haberimizde…

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Düzce'de 26 Kasım sabahı yaşanan 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşlar artçı depremleri hissetmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre Düzce'de deprem oldu mu? Bu Gece Düzce'de deprem mi oldu? Şimdi Düzce'de deprem mi oldu? İşte detaylar...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nin verilerine göre 26 Kasım saat 12:00'da İzmir, Gaziemir'de yerin 11.79 KM derinliğinde 3.5 şiddetinde deprem gerçekleşti.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 12.00'da AFAD verilerine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem çevre il ve ilçelerden hissedildi.

Düzce'de deprem oldu mu? Bu Gece Düzce'de deprem mi oldu? Şimdi Düzce'de deprem mi oldu? 26 Kasım Cumartesi Son Dakika!

Düzce'de 3.5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların meydana gelmesiyle birlikte artçı depremlerin devam etme riskinin bulunduğu söylenebilir.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Düzce Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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