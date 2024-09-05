Üye Girişi
Haberler

Düzce'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Eylül Düzce'de nerede deprem oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de 5 Eylül'de meydana gelen depremin şiddeti merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre, depremin kaç şiddetinde olduğu ve nerede meydana geldiği araştırılıyor. Düzce'deki deprem vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Depremin detayları ve şiddeti hakkındaki bilgiler haberimizde bulunmaktadır.

Düzce'de deprem mi oldu ve Düzce'de kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Düzce'de meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Düzce'de açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Düzce'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Eylül Düzce'de nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Düzce'de deprem oldu. Kaynaşlı ilçesinde saat 19.47'de meydana gelen deprem 3.5 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yerin 5.5 kilometre derinliğindeki deprem kentte hasara yol açmadı.

Derinliği 5,5 kilometre olan depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı. Sarsıntı saat 19.47'de kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kandilli Rasathanesi Soğuk Haber Deprem Eylül Düzce Düzce Yaşam Dünya Doğa AFAD

Sisi'nin Türkiye ziyareti Arap basınında geniş yankı uyandırdı: Yeni dönem başladı

Sisi'nin Türkiye ziyareti Arap basınında geniş yankı uyandırdı

 Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

 Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkıp affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi

Öğrencisinin yaptığı saygısızlığı affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi
Kadını taciz edip eşini öldüresiye dövmüşlerdi! Börekçide çalışan 2 saldırgan tutuklandı

Börekçide çalışan saldırganlar için karar verildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bolu deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Eylül Bolu nerede deprem oldu? İskoçya Polonya maçı hangi kanalda? İskoçya Polonya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Sırbistan İspanya maçı CANLI izle! (FULL HD) Sırbistan İspanya Uluslar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sırbistan İspanya maçı hangi kanalda? Sırbistan İspanya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Portekiz Hırvatistan maçı CANLI izle! (FULL HD) Portekiz UEFA Uluslar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Düzce'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Eylül Düzce'de nerede deprem oldu? Portekiz Hırvatistan maçı hangi kanalda? Portekiz Hırvatistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Danimarka İsviçre maçı CANLI izle! (FULL HD) Danimarka İsviçre maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Danimarka İsviçre maçı hangi kanalda? Danimarka İsviçre maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Arda Güler, Ballon d'Or'a aday mı? Azerbaycan İsveç maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Azerbaycan İsveç geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title