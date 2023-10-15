Düzce'de son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, Düzce'de kaç şiddetinde deprem meydana geldiği araştırılıyor. Deprem, Adana Yıldıztepe-Gümüşova'da saat 19:57'de gerçekleşti. Peki, Düzce'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 15 Ekim Düzce'de nerede deprem oldu?

Düzce'de deprem mi oldu ve Düzce'de kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Düzce'de meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Düzce'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 15 Ekim Düzce'de nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesine göre, Adana Yıldıztepe-Gümüşova'da 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

DÜZCE'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Düzce'de meydana gelen deprem saat 19:57'de gerçekleşti. Deprem 4.0 şiddetinde meydana geldi.