Düzce'de deprem mi oldu? Düzce'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Düzce'de nerede deprem oldu?
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Geçtiğimiz ay 5.9'luk depremle sarsılan Düzce'de artçılar devam ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre bir deprem daha oldu. Vatandaşlar depremin büyüklüğünü ve nerede olduğunu merak ediyor. Peki, Düzce'de deprem mi oldu? Düzce'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Düzce'de nerede deprem oldu?
Düzce'nin Gölyaka ilçesi, 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle sallandı. Düzce merkezli deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Ardından bugün de deprem olan Düzce'de depremin kaç büyüklüğünde olduğu merak ediliyor. Peki,Düzce'de deprem mi oldu? Düzce'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Düzce'de nerede deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...
DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi, Düzce'de meydana gelen son depremin büyüklüğünü 3.1 olarak duyurdu. Sarsıntının yerin 4.5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Saat 15:53'te gerçekleştiği belirtildi.
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