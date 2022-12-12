Düzce'de deprem mi oldu? Düzce'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Düzce'de nerede deprem oldu?

Geçtiğimiz ay 5.9'luk depremle sarsılan Düzce'de artçılar devam ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre bir deprem daha oldu. Vatandaşlar depremin büyüklüğünü ve nerede olduğunu merak ediyor. Peki, Düzce'de deprem mi oldu? Düzce'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Düzce'de nerede deprem oldu?