Geçtiğimiz günlerde meydana gelen Gece saat 04.08'de merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem ile birlikte birçok deprem gündemde. Bu nedenle Düzce'de deprem mi oldu? Sorusu merak ediliyor. Peki, Düzce'de deprem mi oldu? Düzce'de deprem şiddeti ne kadar?

Afad VE Kandilli'ye göre Düzce'de deprem mi oldu? Araştırılırken vatandaşlar Düzce'de deprem mi oldu? Sorusuna yanıt arıyor. Son zamanlarda meydana gelen depremler nedeniyle Düzce'de deprem mi oldu? Sorusu sıklıkla araştırılıyor. Peki, Düzce'de deprem mi oldu? Düzce'de deprem şiddeti ne kadar?

DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan yapılan açıklamada, Düzce Gölyaka merkezli 5.9'luk depremin ardından bölgede en büyüğü 4.3 olmak üzere toplam 138 artçı meydana geldiği belirtildi.

2 BİN 234 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Bölgede çalışmaların sürdüğü belirtilerek, "AFAD, jandarma, emniyet, 112, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Kızılay, İlbank ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden toplamda 2 bin 234 personel ve 444 araç görevlendirilmiştir. AFAD Lojistik deposundan 10 bin battaniye, 20 adet 112 metrekare genel maksat çadırı ve 489 adet 16 metrekare aile yaşam çadırı, 480 yatak, 480 yastık-çarşaf seti ve 1200 ısıtıcı sevk edilmiştir" açıklaması yapıldı.