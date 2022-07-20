Düzce'de deprem mi oldu? 20 Temmuz 2022 Düzce'de nerede deprem oldu? 20 Temmuz Düzce'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli verilerine göre 20 Temmuz Çarşamba günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son dakika: Düzce'de deprem mi oldu? 20 Temmuz Çarşamba Düzce'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? Düzce'de deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? İşte detaylar...

DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU? (20 TEMMUZ 2022)

AFAD verilerine göre Düzce'de saat 22.49'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Twitter paylaşımı:

"#DEPREM: Düzce'de saat 22.49'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem merkez üssü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi (Sarıçökek) olarak belirlendi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'ne göre 20 Temmuz Çarşamba bugün saat 22:49'da Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü Düzce-Kaynaşlı olarak belirlendi.