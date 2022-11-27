Düzce'de deprem devam edecek mi? Düzce artçı depremler devam edecek mi? Depremlerin devam etme riski var mı? SON DAKİKA!

Afad ve Kandilli'ye göre 27 Kasım Pazar günü sabah saatlerin merkez üssü Düzce Merkez olan bir deprem yaşandı. Vatandaşlarımız depremin ardından Düzce'de artçı depremlerin devam edip etmediğini merak ediyor. Bu nedenle Düzce'de deprem devam edecek mi? Ve Düzce artçı depremler devam edecek mi? Soruları gündemde. Peki, Düzce'de deprem devam edecek mi? Düzce artçı depremler devam edecek mi? Depremlerin devam etme riski var mı?

Düzce'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4,3 büyüklüğündeki deprem başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde hissedildi. Bu nedenle Düzce'de deprem devam edecek mi? Ve Düzce artçı depremler devam edecek mi? Soruları gündemde. Bu haberimizde Düzce artçı depremler devam edecek mi? Sorusunu yanıtladık. Peki, Düzce'de deprem devam edecek mi? Düzce artçı depremler devam edecek mi? Depremlerin devam etme riski var mı?

DÜZCE'DE DEPREM DEVAM EDECEK Mİ?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nin verilerine göre 27 Kasım saat 06:57'da Düzce, Merkez'de yerin 9.52 KM derinliğinde 4.3 şiddetinde deprem gerçekleşti. Düzce'de 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların meydana gelmesiyle birlikte artçı depremlerin devam etme riskinin bulunduğu söylenebilir.

4.3 DEPREM ŞİDDETİ BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.