Düzce'de deprem büyüklüğü ne kadar? Düzce depremi kaç şiddetinde oldu? Düzce kaç şiddetinde deprem oldu, deprem şiddeti ne? Son Dakika!

Günlerdir devam eden sarsıntıların ardından 3 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinde gerçekleşen sarsıntı, birçok kişi tarafından Düzce'de deprem büyüklüğü ne kadar? Sorusunun ve Düzce kaç şiddetinde deprem oldu, deprem şiddeti ne? Sorusunun araştırılmasına sebep oldu. Peki, Düzce'de deprem büyüklüğü ne kadar? Düzce depremi kaç şiddetinde oldu? Düzce kaç şiddetinde deprem oldu, deprem şiddeti ne?

Düzce merkezli yaşanan depremin ardından vatandaşlar, anlık deprem verilerini merak ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre Düzce'de deprem büyüklüğü ne kadar? Düzce kaç şiddetinde deprem oldu, deprem şiddeti ne? Soruları arama motorları üzerinde araştırılıyor. Sabah saatlerinde yaşanan deprem nedeniyle birçok vatandaş korku ve panik yaşadı. Peki, Düzce'de deprem büyüklüğü ne kadar? Düzce depremi kaç şiddetinde oldu? Düzce kaç şiddetinde deprem oldu, deprem şiddeti ne?

DÜZCE'DE DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nin verilerine göre 3 Aralık saat 07:59'da Gümüşova, Düzce'de yerin 14.2 KM derinliğinde 4.1 şiddetinde deprem gerçekleşti.

4.1 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.