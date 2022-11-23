Düzce merkezli gerçekleşen depremin ardından birçok kişi Düzce'de deprem büyüklüğü ne kadar? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konuya ilişkin merak edilen soruları arasında Düzce depremi kaç şiddetinde oldu? Sorusu ve Düzce'de kaç şiddetinde deprem oldu? Sorusu da yer alıyor. Peki, Düzce'de deprem büyüklüğü ne kadar? Düzce depremi kaç şiddetinde oldu? Düzce'de kaç şiddetinde deprem oldu? Düzce deprem şiddeti ne?

Son Dakika: İstanbul'da Deprem mi oldu? Deprem gece mi oldu, sabah mı oldu?

Sabah saatlerinde yaşanan deprem nedeniyle birçok vatandaş korku ve panik yaşadı. Gerçekleşen sarsıntının boyutu AFAD tarafından 5.9 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Depremin ardından en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de Düzce'de deprem büyüklüğü ne kadar? Sorusu oldu. Bu haberimizde merak edenler için Düzce depremi kaç şiddetinde oldu? Sorularını yanıtladık. Peki, Düzce'de deprem büyüklüğü ne kadar? Düzce depremi kaç şiddetinde oldu? Düzce'de kaç şiddetinde deprem oldu? Düzce deprem şiddeti ne?

DÜZCE'DE DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı Marmara bölgesindeki birçok ilden hissedildi.

5.9 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.