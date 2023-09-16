Düzce'de bariyerlere çarparak karşı şeride geçen otomobilde 4 kişi yaralandı

Düzce'de meydana gelen kazada, bariyerlere çarparak karşı şeride geçen bir otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de bariyerlere çarparak karşı şeride geçen otomobil içerisindeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Gümüşova mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sakarya'dan Bolu istikametine seyir halinde olan Osman K. idaresindeki 80 ABM 690 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarptığı bariyerleri aşarak İstanbul istikametine geçti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan Sibel K. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayrıca, sürücü Osman K., yolcular Zeynep Hazal K. ve 14 yaşındaki Ferdane K. de kazada yaralanarak Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE