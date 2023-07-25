Düzce Belediyesi Korugöl'ü Turizme Kazandırmak İçin Protokol İmzaladı

Düzce Belediyesi, turizm alanlarını yeniden yapmak ve tanıtmak amacıyla Korugöl'ü turizme kazandırmak için Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile protokol imzaladı. Belediye, Korugöl'ün 32 dönümlük alanını kiralayarak konaklama ve restoran yapma çalışmalarına başlayacak.

Düzce Belediyesi turizm alanlarının yeniden yapılması ve tanıtılması için yaptığı çalışmalara Korugöl'de dahil oldu. Daha önce birçok süper lig takımının talip olduğu Kurugöl için Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile protokol imzalandı.

Birçok süper lig takımının talip olduğu ancak kimsenin alamadığı Korugöl, Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile yapılan protokol ile Düzce Belediyesi'ne geçti. Düzce'de turizm destinasyonlarını harekete geçirmek ve ilin turistik bölgelerini yeniden düzenleyerek turizmde atağa geçirmek isteyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Samandere, Aydınpınar Şelalelerinin ardından atıl durumdaki Korugöl'ü de turizme açmak için çalışma başlattı. İlk adım olarak Kurugöl'ü Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan kiralayan Başkan Özlü, imzalanan protokolü de Aydınpınar şelalesinde teslim aldı.

Korugöl'ün 32 dönümlük alanının kiralayan Düzce Belediyesi buraya konaklama ve resteurant yapmak için çalışmaların ilk adımı olan izinlerini almış oldu. Böylece çok kısa süre içinde çalışmaların başlayacağı ve Kurugöl'de Düzce turizmine kazandırılacağı da öğrenildi. - DÜZCE