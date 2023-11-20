Düzce Belediyesi Engelsiz Paneli

Düzce Belediyesi, Kent Konseyi Kadın Meclisi Engelsiz Yaşam ve Sağlık Çalışma Grubu ortaklığında düzenlenen 'Engelsiz Panel-Sosyal Hayat' paneli alanında uzman panelistlerin katılımıyla 22 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi Engelsiz Yaşam ve Sağlık Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve Düzce Belediyesinin de destek verdiği 'Engelsiz Panel – Sosyal Hayat' paneli ile özel bireylere yönelik gerçekleştirilen eğitim çalışmaları ve sosyal hayata entegrasyon konularında uzman isimler tarafından bilgilendirme yapılacak.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan panele panelist olarak katılacak olan Sosyolog Muhammet Doğan Kaya 'Sosyolojik Açıdan Özel Bireylere Yaklaşım', Özel birey Özkan Zabunoğlu 'Benim Haklarımın Farkında mısınız?' Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli Elif Şahin 'Özel Bireylerin Hakları', Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdi Güngör 'Özel Bireylerin Psikolojisini Anlamak', Düzce Üniversitesi Engelsiz Üniversiteler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özak 'Özel Bireylerin Bağımsız Yaşama Katılımındaki Çözüm Önerileri', Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi Engelsiz Yaşam ve Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Kadriye Polat Kıyğıl 'Yaşanmış Hikayeden özel Çocuk Annesi Olmak', Müftülük Çalışma Uzmanı Necmettin Kuzu ise 'Engellinin de Bir Hayatı Var Benim Olduğu Gibi' başlıkları altında bilgi ve tecrübelerini aktaracak.

Tüm Düzcelilerinde davetli olduğu panel, 22 Kasım Çarşamba günü saat 14: 00'da gerçekleştirilecek. - DÜZCE