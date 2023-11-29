Düzce Belediyesi, Emlak Vergisi 2. taksit ödemeleri için uyarıda bulundu

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi 30 Kasım'da sona erecek 2023 yılı Emlak Vergisi 2. taksit ödemeleri için mükelleflere uyarılarda bulundu.

Her yıl iki taksit halinde ödenen Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisi'nin ikinci taksitleri için son ödeme tarihi 30 Kasım Perşembe günü olarak belirlendi. Düzce Belediyesi, vatandaşlara ödemelerini yapması için hatırlatmada bulunarak "Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'da sona erecek. Vatandaşlarımız mağdur ve cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini belediyemiz veznelerinden hafta içi 08: 30 ile 16: 30 saatleri arasında veznelerimizden yapabileceklerdir. Ayrıca 24 saat boyunca ebelediye.duzce.bel.tr üzerinden yapabilirsiniz" denildi. - DÜZCE