Düzce Belediyesi Emlak, İlan, Reklam ve Çevre Temizlik Vergilerinin İkinci Taksit Ödeme Tarihi Açıklandı

Düzce Belediyesi, emlak, ilan, reklam ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksitinin 30 Kasım Perşembe günü sona ereceğini duyurdu. Vatandaşlar, cezalı duruma düşmemek için bu süreye kadar ödemelerini yapmaları konusunda uyarıldı.

Düzce Belediyesi Emlak, İlan, Reklam ve Çevre Temizlik vergilerinin ikinci taksitinin 30 Kasım Perşembe günü olduğunu açıkladı.

Düzce Belediyesi vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için bu süreye kadar ödemelerini yapmaları konusunda uyardı. Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada mükelleflerin vergilerinin ikinci taksitini yatırmaları hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"2023 yılı Emlak, İlan, Reklam ve ÇTV vergilerinin ikinci taksitlerinin son ödeme tarihi 30 Kasım Perşembe günü mesai bitimine kadar ödenmesi gerekmektedir. Mükellefler ödemelerini TC kimlik numarası veya sicil numarası ile Düzce Belediyesi Hizmet Binası veznelerine nakit veya kredi kartı ile yapabilecekleri gibi belediye veznelerine gelmeden internet üzerinden de e-belediye aracılığıyla gerçekleştirebileceklerdir. Mükelleflerin cezai durumla karşılaşmaması için duyarlı olmalarını tavsiye eder, kamuoyuna saygı ile bildiririz" - DÜZCE