Düzce Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevi Kuracak

Düzce Belediyesi bünyesinde kurulacak Çocuk Gündüz Bakımevi, Belka A.Ş. ve kurumda çalışan personellerin 2-6 yaş arasındaki çocuklarına hizmet verecek.

Düzce Belediyesi, kadın istihdamını desteklemek ve devamlılığını sağlamak için önemli bir çalışma başlattı. 2016 yılında gündeme gelen ve hükümetin politikaları arasında yer alarak uygulamaya konulan 150 ve üzeri kadın çalışanı olan kurumların bünyesinde gündüz bakımevi kurmasına ilişkin yönetmelik çerçevesinde Düzce Belediyesi bünyesinde protokol hazırlandı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleriyle başlatılan çalışma çerçevesinde 'Gündüz Bakımevi Kurulması ve Yönetilmesi Protokolü', yer tespiti ve gerekli yasal prosedürlerin düzenlenmesi sonrasında ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı törenle imzalandı.

"Çocuklarımız bize emanet"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün katılımıyla Düzce Belediyesi Encümen Salonu'nda bir araya gelen taraflar, İnsan Kaynakları Müdürü Murat Gülmez ve Belka A.Ş. Genel Müdürü Necla Erdoğan ilgili protokolü imzaladı. Proje hakkında konuşan Faruk Özlü, özellikle kadın personelin çalışma hayatında, çocuk bakımının önemli bir mesele olduğunu ifade ederek, "Aile birliğine destek olarak yorumladığımız bu çalışmayı uzun süredir planlıyorduk. Arkadaşlarımız ile uygun yer tespiti ve resmi prosedürleri birlikte çalıştık. Şirketimiz Belka A.Ş. temsilcileri ve İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz hazırlığı yaptı ve bugün protokol imza töreninde bir araya geldik. Hanım kardeşlerimizin istihdamında devamlılığı sağlamak ve çocuklarını güvenilir bir ortama emanet etmeleri için Gündüz Bakımevi Proje'mizi hayata geçiriyoruz" dedi.

Proje Demetevler Mahallesi'nde bulunan iş merkezinde yapılacak. - DÜZCE