Düzce Belediyesi 5 adet taşınmazın satışı için yeniden ihaleye çıkıyor

Düzce Belediyesi, ilk kez geçtiğimiz Temmuz ayında ihaleye çıkan 5 adet taşınmazın satışına ilişkin yeniden ihale ilanı yayımladı. İhale 24 Ekim Salı günü Belediye Encümen salonunda yapılacak.

Düzce Belediyesi mülkiyeti kuruma ait olan 5 adet arsa için satış ihalesi duyurusuna çıktı. İlk olarak geçtiğimiz Temmuz ayında yapılacağı duyurulan ihaleye katılım olmaması ve ihalenin yapılmaması sonucu satışlar gerçekleştirilememişti. Yeniden ihaleye çıkan, büyüklükleri 700 metrekare ile 2 bin 700 metrekare arasında değişen 5 farklı arsa için belirlenen muhammen bedel, teminat tutarları ve ihaleye giriş şartları Düzce Belediyesi İnternet Sitesi'nde detaylı bir şekilde açıklandı. Nalbantoğlu, Beyciler ve Beslanbey'de bulunan arsaların satışının yapılacağı ihale 24 Ekim Salı günü saat 16: 00 ile 17: 00 saatleri arasında Belediye Encümen salonunda, Encümen huzurunda yapılacak. - DÜZCE