Düzce Belediyesi 15 Adet Arsayı Satışa Çıkarıyor

Düzce Belediyesi mücavir alan içinde belirlenen 15 adet arsa için satış kararı aldı. Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan arsaların düzenlenen açık teklif usulü artırma ile satışı yapılacak.

Düzce Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, mülkiyeti belediyeye ait olan 15 adet taşınmazın açık teklif usulü arttırmayla satılacağını duyurdu. 14 Kasım 2023 Salı günü Düzce Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenecek ihale için gerekli şartlar da açıklandı. Açıklamada "İhaleler saat 14.00 itibariyle ilk arsanın satışı ile başlayacak ve saat 17.30'daki son ihale ile tamamlanacak. İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları yüzde 3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.'den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir" denildi. - DÜZCE