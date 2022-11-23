Afad ve Kandilli'ye göre merkez üssü Düzce Gölyaka olan bir deprem yaşandı. Vatandaşlarımız depremin ardından Düzce'de artçı depremlerin devam edip etmediğini merak ediyor. Peki, Düzce artçı depremler devam edecek mi? Düzce'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5,9 büyüklüğündeki deprem başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde hissedildi. Peki, Düzce artçı depremler devam edecek mi? Düzce'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...

DÜZCE'DE ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ?

Saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra Düzce'nin Çilimli ilçesinde saat 04.30'da 4.7, 06.50'de Gölyaka ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afad'dan yapılan açıklamada "Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla; En büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı yaşanmıştır. Düzce'de 1'i ağır olmak üzere 32, İstanbul, Bolu ve Zonguldak'ta birer kişi olmak üzere toplamda 35 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ!

AFAD'A GÖRE DEPREMİN ŞİDDETİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya gibi birçok ilden de hissedildi.

FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI!

6.8 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, birçok ilde şiddetini gösterdi. Özellikle İstanbul ve Kocaeli'de depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depreme ilişkin son durumu paylaştı. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca, "Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor." dedi.