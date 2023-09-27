Düzce Valiliği'nin 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nin adını değiştirme kararı ve eski adı olan Düzce Lisesi'ni geri getirme girişimi, büyük bir tepkiye neden oldu. Bu konuyla ilgili olarak Valilik tarafından yapılan açıklamada, sorumluluğun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde olduğu ifade edildi. Bu durum, kamuoyunda geniş bir tartışma ve eleştirilere yol açtı. Peki ama Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi adı değişti mi, yeni adı Düzce Lisesi'mi oldu? Düzce Valiliği açıklaması nedir?

"Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi adı değişti mi, yeni adı Düzce Lisesi'mi oldu?" konusundaki tartışmaların büyümesi üzerine olaya müdahil olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Genel Müdürlüğümüzün onayını iptal ettireceğim" dedi. Peki, Düzce Valiliği açıklaması nedir? İşte detaylar…

DÜZCE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ ADI DEĞİŞTİ Mİ?

Düzce'de 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin adı eski ismi olan Düzce Lisesi olarak değişti. Sosyal medyadan vatandaşlar duruma tepki gösterince valilik açıklama yapmak zorunda kaldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bakanlığımızın onayı sembolik. Genelde biz karışmıyoruz. Valilik yazı göndermiş, bizim genel müdürlüğümüz ise rutin bir işlem olarak onamış. Genel Müdürlüğümüzün onayını iptal ettireceğim" ifadelerini kullandı.

Düzce Lisesi

DÜZCE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ YENİ ADI DÜZCE LİSESİ'Mİ OLDU?

Düzce'de 1923 yılında Cedidiye Mahallesi'nde ortaokul olarak açılan Düzce Lisesi neredeyse bir asır boyunca öğrenci yetiştirdi. 1999 depreminde okul binası ağır hasar görerek yıkıldı. Haziran 2010 tarihinde ise Anadolu lisesine dönüştürüldü. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ise okulun ismi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi oldu. Düzceliler, bir asır boyunca varlığını sürdüren okulun kendi ismiyle; yani Düzce Lisesi olarak anılması için zaman zaman tekliflerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Düzce Lisesi mezunlarının valilik makamına dilekçe ile başvurmaları üzerine, ad verme komisyonunda gerekli çalışma yapıldı. 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ne yeniden Düzce Lisesi adının verilmesi teklifi bakanlığa gönderildi, bakanlık ise onay verdi.

Düzce Valisi açılışa katılmıştı

VALİLİK: DÜZCE LİSESİ ADI YENİDEN YAŞATILACAK

Düzce Valiliği, son günlerde gündemde olan "Düzce Lisesi" adının değiştirilmesi tartışmalarına açıklık getirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 15 Temmuz şehitlerine olan saygının korunduğu ve Düzce Lisesi adının yeniden okullarda kullanılması yönünde bir talebin olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Düzce Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Düzce Lisesi adının okullarına tekrar verilmesi için valiliğimize başvuru yapılmıştır. Valiliğimiz tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gerekli çalışmanın yapılması talimatı verilmiş ve değişiklik Bakanlık tarafından onaylanmıştır" "Seçilmiş liderleri öncülüğünde milletimizin azim ve iradesiyle püskürtülen alçak darbe kalkışmasında şehadete ulaşan 15 Temmuz Şehitlerimizin adları ve aziz hatıraları ismin nakledildiği Düzce 15 Temmuz Şehitleri Orta Okulumuzda yaşatılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…" denildi. Ayrıca, Düzce Lisesi'nin Cumhuriyetimizin 100. yılında yaşatılmasının anlamlı olduğu vurgulandı.

BAKAN TEKİN: KARARI İPTAL ETTİRECEĞİM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, isim değiştirme süreçlerinin valiliklerin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Kendilerinin genellikle bu tür süreçlere müdahil olmadığını ifade eden Bakan Tekin, "Valilik yazı göndermiş, bizim genel müdürlüğümüz ise rutin bir işlem olarak onamış. Şimdi Bakanlığa geçiyorum ve Genel Müdürlüğümüzün onayını iptal ettireceğim ve ayrıca Vali Bey'le konuşacağım" dedi. Bu açıklama, Düzce Lisesi adının geri getirilmesi kararının üzerinde yeniden düşünülmesine işaret ediyor.