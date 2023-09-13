2019 Afyonkarahisar yerel seçimleri ile birlikte Düzağaç Belediye Başkanı belli oldu. Düzağaç Belediye Başkanı kimdir? Sorusu, 2019 Afyonkarahisar yerel seçimleri ile birlikte merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Düzağaç Belediye Başkanı kimdir? Düzağaç Belediye Başkanı hangi partiden, yüzde kaç oy ile seçildi?

Düzağaç Belediye Başkanı kimdir? Sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Seçim sonuçları kapsamında Afyonkarahisar Belediye Başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlendi. Düzağaç Belediye Başkanı belli oldu ve Düzağaç Belediye Başkanı kimdir? Sorusu da 2019 Afyonkarahisar yerel seçimleri ile birlikte belli oldu. Peki, Düzağaç Belediye Başkanı kimdir? Düzağaç Belediye Başkanı hangi partiden, yüzde kaç oy ile seçildi?

DÜZAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesi Düzağaç Beldesi seçim sonuçlarına göre AK Parti'den Muammer Işıklı %41,46'lık bir oy oranı ile birlikte Düzağaç Belediye Başkanı olmaya hak kazandı. Toplamda 663 Oy alan AK Parti'den Muammer Işıklı şu anda Düzağaç Belediye Başkanlığı yapmaktadır.

MUAMMER IŞIKLI KİMDİR?

Muammer Işıklı, 28.06.1979 Sinanpaşa Düzağaç doğumludur. Anadolu Üniversitesi Perakende Pazarlama bölümünü bitirdi. 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Düzağaç Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.