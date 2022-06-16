Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran Instagram'da iki milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'dan müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın evlilik teklifini kabul ettiğini duyuran Duygu Özaslan, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla evlendiğini duyurdu. Bunun ardından Duygu Özaslan'ın eski sevgilisi merak edildi. Peki, Duygu Özaslan'ın eski sevgilisi kim? Duygu Özaslan'ın eski sevgilisi Barış Taylan Demirige kimdir, kaç yaşında? Barış Taylan Demirige hayatı ve biyografisi nedir?

DUYGU ÖZASLAN'IN ESKİ SEVGİLİSİ KİMDİR?

Duygu Özaslan'ın eski sevgilisinin ismi Barış Taylan Demirige'dir. Kendileri üç sene önce nasıl tanıştıklarını bir videoda anlattılar.

Ünlü fenomen Duygu Özaslan ve uzun süredir birliktelik yaşadığı çocukluk aşkı Barış Taylan Demirige, geçtiğimiz yıllarda ilişkilerini sonlandırdı.

Duygu Özaslan'ın ilişkisini sonlandırmasının ardından Can Maxim Mutaf ile ilişkisi oldu. Bu ilişkisini evlilik teklifi ile taçlandıran çift geçtiğimiz günlerde Paris'te evlendi.

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Özaslan,geçtiğimiz aylarda sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın evlilik teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

Özaslan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla Can Maxim Mutaf ile dünyaevine girdiğini açıkladı.

Bunun yanı sıra, ilişkisini sonlandırdığı eski aşkı Barış Taylan Demirige ise kendini spora adadı.

Yaptığı çalışmalarla bambaşka birine dönüşen Demirige'nin, kilolu halinden eser kalmadı.

Oldukça iyi kilo veren Demirige, şimdilerde genç kızların yeni sevgilisi haline geldi.

Sosyal medyada Duygu Özaslan'ın eski sevgilisi Barış Taylan Demirige oldukça gündem oldu.

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