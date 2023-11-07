Duygu Oylum Öksüz'den süper proje

Dema Group, Sakarya merkezli organik gıda, inşaat ve otomotiv firması, depreme dayanıklı konut projelerine odaklandı. Kurucusu Duygu Oylum Öksüz, projelerinde 'jet grout' sistemi kullandıklarını ve sundukları ödeme seçenekleri ile konut finansmanında kredi ihtiyacını ortadan kaldırdıklarını belirtti. Sakarya'nın Türkiye'nin en çok iç göç alan 18. şehri olması ve doğası, iş imkanları ve eğitim olanakları nedeniyle yatırımcılara cazip gelmesi, Dema Group'un konut üretimine odaklanmasını sağladı.

Sakarya merkezli organik gıda, inşaat ve otomotiv firması Dema Group, son yılların cazibe merkezi haline gelen Sakarya'da depreme dayanıklı konutlara odaklandı.

Dema Group Kurucusu Duygu Oylum Öksüz, depreme dayanıklı yapılar için projelerinde 'jet grout' sistemi kullandıklarını söyledi. Öksüz, sundukları ödeme seçenekleri ile konut finansmanında kredi ihtiyacını ortadan kaldırdıklarını ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Sakarya, Türkiye'nin en çok iç göç alan 18. Şehri olarak konumlanıyor. Doğası, iş imkanları ve sunduğu eğitim olanakları ile pek çok ihtiyaca cevap veren şehirde, konut yatırımlarına talep yükseliyor. Marmara Bölgesi'nin önemli şehirlerden olan Sakarya, yakın zamana kadar çoğunlukla günübirlik tatilcilerin ve çevre illerde yaşayan yazlıkçıların uğrak noktasıyken, bugün yatırım amacıyla da sıkça tercih ediliyor.

Doğa ile iç içe yaşamak, büyükşehirlere yakını lokasyonlarda ikamet etmek isteyen vatandaşlar, buradan konut almaya yöneliyor. TÜİK verilerine göre, 2022 yılında Sakarya'ya göç edenlerin sayısı 41 bin 396 kişiye ulaştı. Sakarya, özellikle son dönemde hem yatırımcılar hem de oturum için arayışta olanların ilk tercihlerinden biri haline geldi. Eğitim olanaklarının genişliği, doğa ile iç içe yapısı, iş fırsatlarının çokluğu gibi sebepler, şehrin popülerleşmesinde büyük rol oynadı.

Sakarya merkezli organik gıda, inşaat ve otomotiv firması Dema Group, uzun yıllardır bölgede gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteriyor. Bölgedeki konut taleplerinde önemli bir açığı kapatan Dema Group, projelerinde dayanıklı konut üretimine odaklanıyor.

"Konut kredisi alma ihtiyacını ortadan kaldırdık"

Dema Group Kurucusu Duygu Oylum Öksüz, sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hizmetleri ile bankalardan kredi alma ihtiyacını ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Öksüz, "Sakarya'nın pek çok bölgesinde konut projelerimiz var. Konut almak isteyenlerin bizi tercih etmelerindeki en önemli sebeplerden biri, 12, 24 veya 36 aylık taksit seçeneği sunmamız. Sıfır faizli olarak sunduğumuz bu ödeme yöntemi, banka kredisi almak istemeyen vatandaşlar için oldukça avantajlı. Üstelik çok kalabalık site yapıları yerine butik projelere ağırlık veriyoruz. Bu da tercih edilmemizin bir başka sebebidir. İnsanlar özellikle yaşadığımız depremlerin ardından daha küçük projelere ilgi göstermeye başladı." ifadelerini kullandı.

"Projelerimizde depreme dayanıklı 'jet grout' sistemi kullanıyoruz"

Öksüz, kuruldukları günden bugüne kadar güvenliğin kendileri için en önemli konu olduğunun altını çizerek, "Dema Group olarak insan hayatını ve güvenliği her şeyin üzerinde tutuyoruz. Projelerimizin her aşaması yapı denetimi şirketleri tarafından kontrol ediliyor. Depreme karşı dirençli yapılar inşa etmek adına projelerimizde 'jet grout' sistemini kullanıyoruz." sözlerini kaydetti.

Duygu Oylum Öksüz, insanların Sakarya'yı tercih etmesindeki en önemli sebeplerden birinin depreme dayanıklı konutların bulunması olduğunu belirterek, sözlerinin devamında şunları ifade etti; "Şehrimize talep gittikçe yoğunlaşıyor. Özellikle Karasu bölgesi, sadece bölge insanımızın değil Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin ve yabancıların da yoğun ilgi gösterdiği bir yer. Biz de Bosna Hersek ve Almanya'daki satış ofislerimiz ile yurt dışındaki yatırımcıların da ihtiyacını karşılıyoruz. Böylece ülke ekonomimize de döviz katkısında bulunuyoruz."

"Kazancımızı paylaşarak büyüyeceğimize inanıyoruz"

Dema Group olarak yıllık kazançlarının en az yüzde 30'unu bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ayırarak, sektörde bir ilki gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Dema Group Kurucusu Duygu Oylum Öksüz, şunları kaydetti: "Büyük depremden sonra Karasu'ya gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşıladık. Elimizdeki dairelerin çok büyük kısmını depremzede ailelerin barınması için tahsis ettik. Aynı zamanda bize ulaşan pek çok ihtiyaç sahibinin de maddi ve manevi olarak yanında olduk. Kazancımızı paylaşarak büyüyeceğimize inanıyoruz."

Dema Group, Sakarya'da istihdama katkı sağlıyor

Dema Group; Duygu Oylum Öksüz, Ahmet Sait Öksüz ve Kadir Sarıoğlu tarafından kuruldu. Yılların tecrübesini Dema Group çatısı altında birleştiren ortaklar, Sakarya'ya değer katan bir şirket yapısı oluşturdu. Ziraat mühendisi olan Duygu Oylum Öksüz, aile şirketlerinde ve kurumsal firmalarda yöneticilik yaptı. Duygu Oylum Öksüz'ün eşi, eski bankacı Ahmet Sait Öksüz ise, 15 yıldır inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteriyor.

Kurucu ortaklardan Kadir Sarıoğlu ise, 12 yıldır, inşaat, alüminyum, doğal gaz ve otomotiv sektörlerinde aktif olarak kendi aile şirketlerinde görev aldı. Dema Group, merkezinin bulunduğu Sakarya Karasu'da üç adet inşaat ve satış ofisi, "KS AUTO" adı altında bir adet ikinci el oto galerisi ve Adapazarı'nda bir adet satış ofisi ile pek çok insana istihdam sağlıyor. Aynı zamanda çözüm ortağı olan "MN Karasu İnşaat" ile inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.