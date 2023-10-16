Metin Akpınar'ın kızı olan Duygu Nebioğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılırken Nebioğlu'nun annesi kimdir soruları gündeme geliyor. Usta oyuncu Metin Akpınar'ın tek gecelik ilişkiden olduğu iddia edilen ikiz kızları ortaya çıktı. Peki, Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Duygu Nebioğlu'nun annesi kim?

Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu gündemden düşmüyor. Duygu Nebioğlu'nun annesi kim ve Duygu Nebioğlu kaç yaşında soruları sık sık araştırılıyor. Metin Akpınar'ın 36 yıl sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu'nun hayatı merak ediliyor. Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Duygu Nebioğlu'nun annesi kim? Detaylar haberimizdedir…

DUYGU NEBİOĞLU KİMDİR?

Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı olduğu bilinmektedir. 62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan ve hiç çocuğu olmayan Metin Akpınar'ın evlilik dışı Duygu Nebioğlu isminde bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. Nebioğlu'nun Akpınar'a açtığı babalık davası ise bugün sonuçlandı. Ankara Masası'nın özel haberine göre, Antalya'da görülen ve gizlilik kararı bulunan dava bugün sonuçlandı. DNA testlerini de dikkate alan mahkeme Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğunu karara bağladı.