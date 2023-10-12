Duygu Nebioğlu son günlerde gündeme gelen haberlerin ardından merak edilmekte ve araştırılmakta. Duygu Nebioğlu Metin Akpınar'ın neyi olduğu da sorgulatılıyor. Peki, Duygu Nebioğlu kimdir? Duygu Nebioğlu Metin Akpınar'ın neyi oluyor?

Duygu Nebioğlu kimdir? Sorusu, gündemde merak edilmekte olan sorular arasında bulunuyor. Nebioğlu'nun Akpınar'a açtığı babalık davası ise bugün sonuçlandı. Bu kapsamda Duygu Nebioğlu Metin Akpınar'ın neyi oluyor? Sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Duygu Nebioğlu kimdir? Duygu Nebioğlu Metin Akpınar'ın neyi oluyor? İşte merak edilen detaylar!

DUYGU NEBİOĞLU KİMDİR?

Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı olduğu bilinmektedir. 62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan ve hiç çocuğu olmayan Metin Akpınar'ın evlilik dışı Duygu Nebioğlu isminde bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. Nebioğlu'nun Akpınar'a açtığı babalık davası ise bugün sonuçlandı. Ankara Masası'nın özel haberine göre, Antalya'da görülen ve gizlilik kararı bulunan dava bugün sonuçlandı. DNA testlerini de dikkate alan mahkeme Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğunu karara bağladı.

ANNESİ KÖYE BIRAKINCA EVLATLIK VERİLMİŞ

Annesi tarafından bir köye bırakılan daha sonra devlet koruması altına alınan ve ardından evlat edinilen Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm. Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağırana basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeple saygı değer avukatlarıma ulaştım."