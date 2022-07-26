Duygu Demirdağ kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sunucu Duygu Demirdağ'ın hayatı ve biyografisi!

Sunucu Duygu Demirdağ'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Duygu Demirdağ kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

DUYGU DEMİRDAĞ KİMDİR?

Tv programı sunucusu. 1987 yılında, Bursa'da doğdu. Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden 2008 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Londra, Middlesex University'de "Medya ve İletişim Yönetimi" alanında yaptı. İspanya, Universidad de Salamanca'da "İspanyol ve Latin Amerika Sineması" ve "Avrupa Birliği Ekonomi ve Politikası" alanlarında eğitim aldı.

Televizyonculuğa, üniversite yıllarında, Line Media Group bünyesinde spiker ve program yapımcısı olarak başladı. 3 yıl boyunca hafta sonu ana haber bültenini sundu, "Bu Gece" isimli gece bülteninin editörlüğünü ve sunuculuğunu üstlendi. Adını Tornatore'nin efsane filmi 'Stanno Tutti Bene'den; ilhamını, herkesin keyfini yerine getirme hayalinden alan kültür-sanat programı "Herkesin Keyfi Yerinde"nin yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Gündemi akademisyenler, haberciler, sanatçılar ve iletişimcilerle konuştu, "Keyfimiz gerçekten yerinde mi diye?" sordu.

CNN TÜRK Haber Merkezi'ne 2010 yılında katıldı. Muhabir olarak, "Türkiye'nin Enerji Haritası", "Yeni Muhafazakarlar", "Yokluk 4 Mevsim", Yunanistan Ekonomik Krizi" gibi dosyaları hazırladı.

Sahadan, stüdyoya geçiş yaptı. Gece Haberleri ile başladığı spikerlik yolculuğuna 2 yıl boyunca Hafta Sonu Ana Haber'i sunarak devam etti. Seçim dönemlerinde ve siyasi partilerin kurultay süreçlerinde özel yayınlarla ekranda oldu. Gündem Özel tartışma programının moderatörlüğünü yaptı.

İnsanlık Hali programını hazırlayıp sunan Duygu Demirdağ, İngilizce ve İspanyolca moderatörlük yapıyor. Son olarak ise Gain platformunda gördüğümüz isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Duygu Demirdağ'ın İnstagram'da 36 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter'da ise 60 bin takipçisi bulunuyor.