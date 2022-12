Duygu çakmak kimdir duygu çakmak kaç yaşında, nereli?

Lübnan'da düzenlenen Miss Europe 2021 güzellik yarışmasında 3. olan Duygu Çakmak son günlerde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Duygu çakmak kimdir duygu çakmakkaç yaşında, nereli? Duygu Çakmak başarıları neler? Detaylar haberimizde...

DUYGU ÇAKMAK KİMDİR?

1995 İzmit doğumlu Duygu Çakmak, Tuncelili 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğudur.Bir ablası bir de küçük kardeşi vardır. İlkokulu ve liseyi İzmit'te okuyan Duygu Çakmak, daha sonra yerleştiği İstanbul'a yerleşti.Sakarya Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler bölümünden mezun olan Duygu Çakmak, İstanbul Üniversitesi'nde pedagojik alanında formasyon almıştır.

Ayrıca Sakarya Üniversitesi toplumsal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilen Duygu Çakmak,amatörce başladığı modelliğe 2019 yılından beri profesyonel olarak devam etmektedir.

Oyunculuk alanında kendini geliştiren Duygu Çakmak, ayrıca yönetmen Avni Kütükoğlu'ndan oyunculuk dersi almıştır. 2019 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katıldı, finalist oldu ve Doğ yüce en iyi model ödülünü aldı. 2020 Şubat ayında İstanbul'da düzenlenen Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey yarışmasında dereceye girdi. Duygu Çakmak, 2020 yılında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da organize edilen ve 43 ülkeden yarışmacıların yer aldığı uluslararası güzellik yarışması Miss Globe yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Ancak bir derece alamadı. Lübnan'da düzenlenen Miss Europe 2021'e katılan Duygu Çakmak, yarışmadan üçüncülük almıştır.

DUYGU ÇAKMAK NERELİDİR?

1995 yılında Kocaeli'nde dünyaya gözlerini açan Duygu Çakmak,İstanbul'da ikamet etmektedir.

Aslen Tuncelili olan Çakmak, Munzur Dağı'nda verdiği pozlar ile dikkatleri üzerine toplamış ve dağların artık teröristlerin değil modellerin yeri olduğunu ifade etmişti.

DUYGU ÇAKMAK DERECELERİ NELERDİR?

Best Model Of Turkey

The Miss Globe of the World

DUYGU ÇAKMAK'IN BOYU VE KİLOSU NEDİR?

Başarılı model Duygu Çakmak kilosu: 53 ; Boyise1.74 tür.