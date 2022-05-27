Duygu Atakan kimdir? Duygu Atakan kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi - Haberler

Duygu Atakan kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başarılı radyo programcısı Duygu Atakan, "Yılın En İyi Kadın Radyo Programcısı" ödülünü aldığı törende sarı basın kartıyla ilgili bir açıklama yaptı ve şunları söyledi: "Bizim sektörün en büyük sıkıntısı sarı basın kartlarımızın olmaması. Gazetecilerin sarı basın kartı var fakat biz radyo yayıncılarının sarı basın kartı yok. Bizlerin de sarı basın kartları olmalı."

DUYGU ATAKAN KİMDİR?

Duygu Atakan evlenmeden önceki adıyla Duygu Özkan, 2 Şubat 1979 tarihinde Ankara'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Ankara Büyük Kolej'de okuyan Atakan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünden mezun oldu. Atakan bu yıllarda hem tiyatro ile ilgilendi hem de voleybol oynadı. Halen Süper FM'de Müzik Direktörü olarak görev yapan Duygu Atakan Radyo Efkar'da radyo müdürlüğü, TRT'de program sunuculuğu, Star TV'de radyo programcılığı, Radyo Fener'de radyo programcılığı, reklam müdürlüğü ve konuk koordinatörlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "İstanbul'dan Van'a" projesinin sunuculuğu, Berlin Kaplanı Film Galası özel röportajı, gibi organizasyon ve özel gecelerde profesyonel olarak sunuculuk yapmıştır. Duygu Atakan, Süper FM Müzik Direktörlüğü'nün yanı sıra aynı zaman da 15: 00-18: 00 saatleri arasında Süper FM'de dinleyicilerle buluşuyor. Duygu Atakan, Ben Şarkı Söylersem isimli programını TRT Müzik bünyesine taşıdı. 26 Bölüm yayınlanan programda birbirinden ünlü sanatçıları konuk etti.

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