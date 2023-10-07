Duyanlar "O kadar oldu mu?" diyor! Mağlubiyeti unutan Galatasaray'ın çılgın serisi bakın kaç maça çıktı
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, son 22 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Beşiktaş'a karşı alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 6 lig mücadelesini kazandı. Aslan, bu sezon ligde 8, Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Başarılı çalıştırıcı Okan Buruk yönetiminde yoluna dolu dizgin devam eden Süper Lig devi Galatasaray, son 22 resmi maçında yenilgi yaşamadı.
SON MAĞLUBİYET GEÇEN SEZONDA
Geçen sezonun 32. haftasında Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.
22 MAÇTIR KAYBETMİYORLAR
Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik aldı.