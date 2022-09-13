Birçok izleyicisi bulunan Duy Beni dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu hafta yayınlanacak olan 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu en sık sorulan sorular arasında. Peki Duy Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni 11. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni 11. bölüm son fragman izle!

İzleyicileri tarafından yeni bölümü heyecanla beklenen diziler arasında yer alan Duy Beni dizisi, 11. bölümü ile birlikte bu hafta izleyicileriyle buluşacak. Duy Beni dizisi 11.b ölümü ile birlikte 15 Eylül saat 20:00'da izleyicileriyle Star tv ekranlarında buluşacak.

DUY BENİ FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Duy Beni dizisinin 11.bölüm fragmanı 12 Eylül tarihinde yayınlandı.

DUY BENİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.

DUY BENİ OYUNCU KADROSU

Kanat (Caner Topçu)

Ekim (Rabia Soytürk)

Selim Bender (Berk Hakman)

Aziz (Burak Can)

Bahar (Ege Kökenli)

Melisa (Sümeyye Aydoğan)

Meltem (Helin Kandemir)

Fikret (Durul Bazan)

Rıza (Murat Daltaban)

Suna (Yeliz Akkaya)

Ceyda (Sena Gençtürk)

Emine (Cemre Özşişman)

Ece (Dilara Sümbül)

Cingöz (İzzet Yüksek)

Dağhan (İbrahim Yıldız)

Süleyman (Alper Atak)

Neşe (Feride Çetin)

Hasan (Bedir Bedir)

Selçuk (Hamdi Alp)

Halil (Aytaç Uşun)

Ozan (Utku Coşkun)

Bekir (Taha Bora Elkoca)

Hatice (Elif Çakman)

Şükran (Bedia Ener)

Ayşe (Gökçe Güneş Doğrusöz)

Hazal (Meltem Akçöl)

Ceren (Jasmin Berkiş)