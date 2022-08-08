Duy Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni 6. bölüm fragmanı izle! Duy Beni yeni bölüm fragmanı izle!

Star Tv'de yayınlanan Duy Beni dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? soruları araştırılıyor. Seyircinin yoğun ilgi ile takip ettiği Duy Beni dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Duy Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Herkes tarafından sevilen dizi Duy Beni yeni bölüm fragmanında seyirciyi neler bekliyor. Peki, Duy Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni 6. bölüm fragmanı izle!

Duy Beni dizisi Star Tv ekranlarında Çarşamba akşamı seyircisi ile buluşuyor. Yayınlandığı her bölüm gündeme gelen Duy Beni dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak konusu oldu. Herkesin severek izlediği Duy Beni dizisi yeni bölüm fragmanında seyirciyi ne bekliyor. Duy Beni yeni bölüm fragmanı izle! Star Tv ekranlarında yayınlanan Duy Beni 6. bölüm fragmanı izlemek için linke tıklayın. Duy Beni yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni yeni bölüm fragmanı izle! Duy Beni 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

DUY BENİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Duy Beni dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

DUY BENİ DİZİSİ KONUSU NE?

Duy Beni dizisi diğer yaz dizileri gibi bir aşk hikayesi yerine gençlik odaklı olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide olaylar liseli Ekim'in yaşadığı talihsiz bir olayla başlayacak. Ekim'in okula gittiği sırada en yakın arkadaşı Meltem'e bir araç çarpar ve kaçar. Kaza sonrası Meltem'in belden aşağısı felç kalır. Mahalleli kaçan aracın peşine düşerken, takip sonucunda aracın karanlık sırları olan bir koleje girdiği görülür.

DUY BENİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ekim'in zorbaların maskesini düşürmek için kurduğu oyun, Kanat'la fotoğrafının yayınlanmasıyla bozulur. Ekim, kendi oyununda yenilirken Leyla'nın bu fotoğrafı görmesiyle ikilinin arasına uçurum girer.Ekim'le Kanat ayrı ayrı fotoğrafı yayınlayanın peşine düşerken, Leyla hem Ekim'e hem Kanat'a öfkelidir.Fotoğrafın herkesin önünde yayınlanması, Melisa'yı Ekim'e karşı iyice doldurur.Ozan'ın Bekir'den aldığı bir bilgiyle Ekim'in yumuşak karnını keşfederler.Onu hiç beklemedikleri bir yerden vurmak için plan yaparlar. Ekim, zorbaların yanında hiç beklemediği birini görür. Bahar ve Selim okuldaki hiyerarşiyle savaşmaya devam ederken Bahar, kendini çaresiz ve işe yaramaz hissetmeye başlamıştır. Bu hislerden sıyrılıp kendini suçlamayı bırakması için en büyük destekçisi Selim olur. Leyla, şahit olduğu fotoğraftan sonra Kanat ve kendisiyle alakalı önemli bir karar alır.Bu karar,Gerçek Kolejinde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacaktır. Gerçek Koleji'nde herkes birbiriyle savaş halindeyken,Aziz kenarda tek başına başka bir oyun kurmanın peşindedir. Bu oyun, Ekim'in Kanat hakkında şok edici bir gerçeği öğrenmesine sebep olur.

DUY BENİ DİZİSİ 6. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!

DUY BENİ DİZİSİ OYUNCULARI

Kanat (Caner Topçu)

Ekim (Rabia Soytürk)

Selim (Berk Hakman)

Aziz (Burak Can)

Bahar (Ege Kökenli)

Melisa (Sümeyye Aydoğan)

Meltem (Helin Kandemir)

Fikret (Durul Bazan)

Rıza (Murat Daltaban)

Suna (Yeliz Akkaya)

Halil (Aytaç Uşun)

Süleyman (Alper Atak)

Neşe (Feride Çetin)

Hasan (Bedir Bedir)

Selçuk (Hamdi Alp)

Ozan (Utku Coşkun

Bekir (Taha Bora Elkoca)

Hatice (Elif Çakman)

Şükran (Bedia Ener)

Ayşe (Gökçe Güneş Doğrusöz)

Hazal (Meltem Akçöl)

Ceren (Jasmin Berkiş)

Ceyda (Sena Gençtürk)

Emine (Cemre Özşişman)

Ece (Dilara Sümbül)

Cingöz (İzzet Yüksek)

Dağhan (İbrahim Yıldız)