Star TV'nin Duy Beni yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Duy Beni dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin son bölümünde neler olduğunu araştırmakta. Peki, Duy Beni son bölüm ne oldu? Duy Beni son bölüm İZLE! Duy Beni 19.bölüm İZLE!

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Başrolünde Berk Hakman ve Rabia Soytürk'ün yer aldığı Duy Beni STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Duy Beni'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin son bölümü araştırmakta. Duy Beni dizisinin son bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Duy Beni son bölüm ne oldu? Duy Beni son bölüm İZLE! Duy Beni 19.bölüm İZLE!

DUY BENİ KONUSU NE?

Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır. Ekim'in gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla'ya bir araba çarpıp kaçar. Ona çarpan araba, mahallenin yakınındaki zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar. Bu suçlama ispatlanamaz ve okul yönetimi adının karıştığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak, bir nebze de olsa faydalı olmak adına kazanın olduğu mahalleden üç gence burs verme kararı alır.

DUY BENİ SON BÖLÜM NE OLDU?