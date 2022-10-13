Duy Beni son bölüm izle! Duy Beni son bölüm ne oldu?

STAR TV'nin yeni dizisi Duy Beni yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Duy Beni dizisinin son bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin son bölümünde neler olduğunu araştırmakta. Duy Beni dizisinin son bölümünde neler olduğu tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Duy Beni son bölüm ne oldu? Duy Beni son bölüm izle!

Duy Beni son bölüm izle! Başrolünde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu yer aldığı Duy Beni STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Duy Beni'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin son bölümünde neler olduğunu araştırmakta. Duy Beni dizisinin son bölümünde neler olduğu tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Duy Beni son bölüm ne oldu? Duy Beni son bölüm izle! Detaylar haberimizde...

DUY BENİ KONUSU NE?

Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır. Ekim'in gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla'ya bir araba çarpıp kaçar. Ona çarpan araba, mahallenin yakınındaki zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar. Bu suçlama ispatlanamaz ve okul yönetimi adının karıştığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak, bir nebze de olsa faydalı olmak adına kazanın olduğu mahalleden üç gence burs verme kararı alır.

Bursu kazananlar arasında Ekim de vardır. Ancak onun amacı çocukluk arkadaşı Leyla'ya bu kötülüğü yapanların izini bir şekilde bulmaktır. O, Leyla'ya çarpıp kaçanın bu okuldan bir öğrenci olduğuna adı gibi emindir. Ekim'le birlikte Bekir ve Ayşe de sınavı kazanmıştır. Okulun ilk günü onlara adeta uzaydan gelmiş gibi davranırlar. Ardından o günden sonra hayatlarını değiştirecek bir olguyla tanışırlar. Zorbalık!

DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE

Hazal Ekim'le konuşur ve artık duygularından kaçmamasını ister. Ekim okula gider ve herkesin önünde Kanat'a aşık olduğunu ilan eder. Kanat ve Ekim bir süre dost olmaya, birbirlerini tanımaya, bir gün sevgili olurlarsa da bunu sonsuza kadar sürdürmeye karar verirler. Bu sırada okuldaki öğrencilerin telefonlarına "Beyaz fil"den ifşa mesajları düşmeye başlar. Önce Bekir ve Ozan ifşa edilir.

Daha sonra sıra Kanat ve Melisa'ya gelecektir. Bu sırada Leyla ortadan kaybolur. Suna evden kaçar ve Derviş'in evine sığınır. Evde korkunç bir şey görür. Acaba tüm bu olaylar bağlantılı mıdır?