Duy Beni Selim kimdir? Berk Hakman kimdir, kaç yaşında, nereli? Duy Beni 'Selim Bender' Selim Hoca karakterini kim canlandırıyor?

Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Duy Beni Selim kimdir, kim canlandırıyor? Berk Hakman'ın rol aldığı diziler ve filmler nelerdir? Duy Beni Berk Hakman kimdir, aslen nereli? Duy Beni Selim Hoca kimdir?

DUY BENİ SELİM KİMDİR?

Duy Beni dizisinde Selim karakterini "Berk Hakman" canlandırmaktadır.

BERK HAKMAN KİMDİR?

Berk Hakman (d. 14 Ağustos 1981, Ankara), Türk oyuncu.

Kökleri Saraybosna'ya dayanan bir ailenin ikinci çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelmiştir. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümüne bir süre devam etmiştir. Bu dönemde, okulun tiyatro kulübünün yanı sıra, yine Antalya'daki Tiyatro Atölyesi'ne girmiştir. Oyunculuk yapmaya karar vererek İstanbul'a yerleşmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Kırık Kanatlar, Seher Vakti, Felek Ne Demek?, Hatırla Sevgili, ES-ES, Mazi Kalbimde Yaradır, Suskunlar ve Kaçak dizilerinde oynamıştır. 11 ödüllü Tepenin Ardı filminde başrol oynamıştır.

Babası, Erkin Koray'ın Yeraltı Dörtlüsü grubu elemanlarından Ataman Hakman'dır. Kendisi de bas, klavye, piyano, gitar, bateri ve trompet çalmaktadır.

FİLMOGRAFİSİ

Sinema:

2003 : Okul : Ersin

2006 : Janjan : Janjan - Sadık Karayel

Saklı Yüzler : İsmail

2009 : Kampüste Çıplak Ayaklar : Ali : Konuk oyuncu

2012 : Tepenin Ardı : Zafer

2017 : Taksim Hold : Fuat

Dizi: