Duy Beni Selim kimdir? Berk Hakman kimdir, kaç yaşında, nereli? Duy Beni 'Selim Bender' Selim Hoca karakterini kim canlandırıyor?
Ekranların sevilen dizisi Duy Beni'nin karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Selim oldu. Peki, Duy Beni Selim kimdir? Berk Hakman kimdir, kaç yaşında, nereli? Duy Beni 'Selim' karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...
Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Duy Beni Selim kimdir, kim canlandırıyor? Berk Hakman'ın rol aldığı diziler ve filmler nelerdir? Duy Beni Berk Hakman kimdir, aslen nereli? Duy Beni Selim Hoca kimdir?
Duy Beni dizisinde Selim karakterini "Berk Hakman" canlandırmaktadır.
Berk Hakman (d. 14 Ağustos 1981, Ankara), Türk oyuncu.
Kökleri Saraybosna'ya dayanan bir ailenin ikinci çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelmiştir. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümüne bir süre devam etmiştir. Bu dönemde, okulun tiyatro kulübünün yanı sıra, yine Antalya'daki Tiyatro Atölyesi'ne girmiştir. Oyunculuk yapmaya karar vererek İstanbul'a yerleşmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Kırık Kanatlar, Seher Vakti, Felek Ne Demek?, Hatırla Sevgili, ES-ES, Mazi Kalbimde Yaradır, Suskunlar ve Kaçak dizilerinde oynamıştır. 11 ödüllü Tepenin Ardı filminde başrol oynamıştır.
Babası, Erkin Koray'ın Yeraltı Dörtlüsü grubu elemanlarından Ataman Hakman'dır. Kendisi de bas, klavye, piyano, gitar, bateri ve trompet çalmaktadır.
Sinema:
- 2003 : Okul : Ersin
- 2006 : Janjan : Janjan - Sadık Karayel
- Saklı Yüzler : İsmail
- 2009 : Kampüste Çıplak Ayaklar : Ali : Konuk oyuncu
- 2012 : Tepenin Ardı : Zafer
- 2017 : Taksim Hold : Fuat
Dizi:
- 2005 : Seher Vakti : Davut
- 2006 : Felek Ne Demek? : Şeyda
- 2006-2007 : Kırık Kanatlar : Hristo
- 2006-2007 : Hatırla Sevgili : Deniz Karayel
- 2009 : Çocukluk Günleri
- 2009-2010 : ES-ES : Tercan
- 2011 : Mazi Kalbimde Yaradır : Selim Balkanlı
- 2012 : Suskunlar : Gurur Kutay / Gazanfer Bircan
- 2013-2015 : Kaçak : Ertan Demir
- 2016 : Hayatımın Aşkı : Kaan Engindeniz
- 2017-2018 : Siyah İnci : Vural
- 2021 : Olağan Şüpheliler : Yalçın Doğaner
- 2022- : Duy Beni : Selim