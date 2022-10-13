Duy Beni oyuncuları kimler? Duy Beni oyuncularının yaşları kaç? Duy Beni başrol oyuncuları kim? Duy Beni oyuncu isimleri ne?
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STAR TV'nin yeni dizisi Duy Beni yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Duy Beni dizisinin oyuncuları merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin oyuncularını araştırmakta. Duy Beni dizisinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Duy Beni oyuncuları kimler? Duy Beni oyuncularının yaşları kaç? Duy Beni başrol oyuncuları kim? Duy Beni oyuncu isimleri ne? İşte detaylar…
Duy Beni hangi gün yayınlanıyor? Başrolünde Berk Hakman, Rabia Soytürk ve Caner Topçu'nun yer aldığı Duy Beni STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Duy Beni'nın oyuncu kadrosu merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncularını araştırmakta. Duy Beni dizisinde rol alan oyuncular aratılan konular arasında yer alıyor. Duy Beni dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu.Peki,Duy Beni oyuncuları kimler? Duy Beni oyuncularının yaşları kaç? Duy Beni başrol oyuncuları kim? Duy Beni oyuncu isimleri ne?Detaylar haberimizde...
Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır. Ekim'in gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla'ya bir araba çarpıp kaçar. Ona çarpan araba, mahallenin yakınındaki zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar. Bu suçlama ispatlanamaz ve okul yönetimi adının karıştığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak, bir nebze de olsa faydalı olmak adına kazanın olduğu mahalleden üç gence burs verme kararı alır.
Bursu kazananlar arasında Ekim de vardır. Ancak onun amacı çocukluk arkadaşı Leyla'ya bu kötülüğü yapanların izini bir şekilde bulmaktır. O, Leyla'ya çarpıp kaçanın bu okuldan bir öğrenci olduğuna adı gibi emindir. Ekim'le birlikte Bekir ve Ayşe de sınavı kazanmıştır. Okulun ilk günü onlara adeta uzaydan gelmiş gibi davranırlar. Ardındano günden sonra hayatlarını değiştirecek bir olguyla tanışırlar. Zorbalık!
Duy Beni yeni bölümleri her Perşembe günü ekranlara geliyor.
Duy Beni yeni bölümleri her Perşembe saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanmaktadır
Berk Hakman
Rabia Soytürk
Caner Topçu
Helin Kandemir
Burak Can
Sümeyye Aydoğan
Feride Çetin
Aytaç Uşun
Meltem Akçöl
Alper Atak
Bedia Ener
Hamdi Alp
Utku Coşkun
Taha Bora Elkoca
Gökçe Güneş Doğrusöz
Jasmine Berkiş
Yeliz Akay
Cemre Özşişman
Dilara Sümbül
Beste Kaptanoğlu
İbrahim Yıldız
Durul Bazan
Murat Daltaban