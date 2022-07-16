Duy Beni oyuncuları gerçek isimleri! Duy Beni oyuncuları isimleri ne?

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DUY BENİ OYUNCULARI İSİMLERİ

Helin Kandemir - Leyla

Caner Topçu - Kanat

Rabia Soytürk - Ekim

Sümeyye Aydoğan - Melisa

Meltem Akçöl - Hazal

Burak Can - Aziz

Dilara Sümbül - Ece

Taha Bora Elkoca - Bekir

İzzet Yüksek - Orjinal

Jasmine Berkiş - Naz

İbrahim Yıldız - Dağhan

Gökçe Güneş Doğrusöz - Ayşe

Sena Gençtürk - Ceyda

Aytaç Uşun - Halil

Ege Kökenli - Bahar

Berk Hakman - Selim

Durul Bazan - Fikret

Utku Coşkun - Ozan

DUY BENİ DİZİSİ HAKKINDA

Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Başrollerini Caner Topçu, Rabia Soytürk ve Berk Hakman paylaşmaktadır.

DUY BENİ FRAGMANI