Duy Beni oyuncuları gerçek isimleri! Duy Beni oyuncuları isimleri ne? - Haberler

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Duy Beni oyuncuları gerçek isimleri! Duy Beni oyuncuları isimleri ne?

Haberler.com - Gündem
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Duy Beni oyuncuları gerçek isimleri! Duy Beni oyuncuları isimleri ne?

Star TV'de yayınlanmaya başlayan Duy Beni dizisi oyuncuları isimleri merak ediliyor. Büyük beğeni toplayan Duy Beni dizisi hakkında Duy Beni oyuncuları gerçek isimleri! Duy Beni oyuncuları isimleri ne? konuları gündem oldu. İşte Duy Beni dizisi oyuncu kadrosu!

Duy Beni oyuncuları gerçek isimleri merak ediliyor. Star TV'de yayınlanmaya başlayan Duy Beni dizisi oyuncuları isimleri merak ediliyor. Büyük beğeni toplayan Duy Beni dizisi hakkında Duy Beni oyuncuları gerçek isimleri! Duy Beni oyuncuları isimleri ne? konuları gündem oldu. İşte Duy Beni dizisi oyuncu kadrosu haberimizde...

DUY BENİ OYUNCULARI İSİMLERİ

  • Helin Kandemir - Leyla
  • Caner Topçu - Kanat
  • Rabia Soytürk - Ekim
  • Sümeyye Aydoğan - Melisa
  • Meltem Akçöl - Hazal
  • Burak Can - Aziz
  • Dilara Sümbül - Ece
  • Taha Bora Elkoca - Bekir
  • İzzet Yüksek - Orjinal
  • Jasmine Berkiş - Naz
  • İbrahim Yıldız - Dağhan
  • Gökçe Güneş Doğrusöz - Ayşe
  • Sena Gençtürk - Ceyda
  • Aytaç Uşun - Halil
  • Ege Kökenli - Bahar
  • Berk Hakman - Selim
  • Durul Bazan - Fikret
  • Utku Coşkun - Ozan

DUY BENİ DİZİSİ HAKKINDA

Duy Beni, Süreç Film imzalı, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği, senaryosunu Makbule Kosif'in kaleme aldığı, ilk bölümü 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Başrollerini Caner Topçu, Rabia Soytürk ve Berk Hakman paylaşmaktadır.

DUY BENİ FRAGMANI

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