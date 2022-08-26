Duy Beni dizisinin oyuncu kadrosunda Neşe karakterini canlandıran Feride Çetin'in hayatı merak edildi. Peki, Duy Beni Neşe kimdir? Feride Çetin kimdir? Feride Çetin kaç yaşında, nereli? Feride Çetin hayatı ve biyografisi nedir?

İki Genç Kız filminin setinde keşfedilen oyuncu, filmin başrolüne seçilerek oyunculuk kariyerine başladı. Peki, Duy Beni Neşe kimdir? Feride Çetin kimdir? Feride Çetin kaç yaşında, nereli? Feride Çetin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FERİDE ÇETİN KİMDİR?

Feride Çetin, 5 Kasım 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Bulgaristan göçmeni olan oyuncu, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun oldu.

İki Genç Kız filminin setinde keşfedilen oyuncu, filmin başrolüne seçilerek oyunculuk kariyerine başladı. Çetin aynı zamanda gazetecilik, çevirmenlik ve dergicilik de yaptı. Oyuncunun kendi yönettiği yaklaşık 15 kısa filmi de bulunuyor.

2019 yılında Murat Özer ile nikah masasına oturdu. Çiftin 2020 yılında bu evlilikten Hayat isimli bir kızları dünyaya geldi.

FERİDE ÇETİN OYNADIĞI DİZİLER

İki Genç Kız

Rüya Gibi

Gomeda

Hatırla Sevgili

Son Ağa

Ulak

Yalancısın Sen

Aşk ve Ceza

Anneler ile Kızları

Güzel Günler Göreceğiz

Aziz Ayşe

Lal

Taş Mektep

Eve Dönüş

Hercai

Duy Beni